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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Десантники прокоментували "заклики" Савченко до державного перевороту

16:52, сьогодні 1303 Читать новость на русском
Десантники прокоментували закиди Савченко
Десантники прокоментували закиди Савченко / 24 Канал

Високомобільні десантні війська України залишаються поза політикою, їхнє завдання – захищати цілість України.

Про це заявив прес-офіцер командування ВДВ Збройних сил України Валентин Шевченко, повідомляє "Українська правда".

Особовий склад ВДВ, як і інші підрозділи ЗСУ, не є політизованим, продовжує виконувати завдання щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України і перебуває поза політикою,
– заявив Шевченко.

За його словами, десантники не беруть участь у жодних політичних акціях. Хоча він і не підтвердив, і не спростував заяву нардепа від "БПП" Тетяни Ричкової про те, що Надія Савченко підбурювала військових на Донбасі залишити свої позиції, прийти до Києва і влаштувати державний переворот.

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За словами Ричкової, свідками цього були бійці 79-ї та 80-ї окремих десантно-штурмових бригад.

Проте згодом у Савченко заяву Ричкової спростували.

До слова, після заяви нардепа Тетяни Ричкової радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що отримав підтвердження слів нардепа.

Служба безпеки України перевірить інформацію про підбурювання Надією Савченко військових до перевороту. Якщо ця інформація підтвердиться, то Служба готова зареєструвати кримінальне провадження.

Теги: Надія Савченко Україна Політика Збройні Сили України
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