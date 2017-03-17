Дешеві мандрівки літаками Ryanair: найцікавіше для туристів

З жовтня українці зможуть літати з України з компанією Ryanair у 7 міст за дуже дешевими цінами. Тож далекі мандри тепер стануть доступні значно більшій кількості людей! Редакція 24 підготувала для вас розповідь про кожне з цих семи міст. За вами залишається лише обрати куди ж летіти!

З Києва можна буде полетіти в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм. Зі Львова до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, Лондона та Меммінгена (це поруч з Мюнхеном). Вчора ми розповіли про міста, в які можна полетіти з Києва. Сьогодні на черзі Львів.

Про Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм ви можете почитати у нашій статті за посиланням.

Краків

Польське місто на березі Вісли є, мабуть, найгарнішим містом країни. За величино та кількістю мешканців Краків іде одразу після Варшави. А от з тисячолітньою історією, архітектурною та культурною спадщиною виходить у лідери.

Історичний центр цього міста належить до спадщини ЮНЕСКО. На території Старого міста 1200 пам’яток. При чому від середньовіччя до сучасності.

Особливої уваги вартує Площа Ринок і замок Вавель. Вони, до слова, неподалік одне від одного. З території замку туристи можуть милуватися Віслою і панорамою міста. Також тут смачно і відносно недорого годують.

Вроцлав

Ще одне прекрасне і одне з найстаріших польських міст. Як і Стокгольм, Вроцлав – місто островів, їх тут 12. До Другої світової війни тут було понад 300 мостів, зараз залишилося більше сотні.

Рацлавицька панорама – топ-точка для туристів. Це ротонда, в якій по колу натягнуте полотно висотою 15 метрів і завдовжки 114 та діаметром 38 метрів. На ньому зображена битва 4 квітня 1794 року під Рацлавицями. Подивитися є на що! А ще місто відоме своїми гномами. Ці невеличкі бронзові скульптурки розкидані по всьому місту, з кожним роком їх стає більше. Шукаючи гномів, можна оглянути місто.

Берлін

Столиця Німеччини, друге (після Лондона) місто у Європі по кількості населення. Після поразки у Другій світовій місто було практично зруйноване і розділене на дві частини. Аж до возз’єднання у 1990-му році частини міста розвивалися по різному, це може помітити будь-який мандрівник.

Зараз Берлін фінансово-економічний центр чи не всього ЄС. Але тут є чим зайнятися й мандрівникам: сучасні музеї, театри (які не припиняли роботу при будь-яких розкладах), парки. А для любителів вечірок Берлін – просто казка! Тут вони відбуваються нон-стоп, на будь-які смаки і гаманці. А ще Берлін відомий своїм кінофестивалем Берлінаре.

Мюнхен

Літак Ryanair буде приземлятися у Меммінгені, що поруч з Мюнхеном. Оскільки Мюнхен для туристів значно привабливіший, розкажемо вам про нього. Місто розташоване на річці Ізар у Південній Німеччині.

Мюнхен – місто для тих, хто любить пиво! Саме тут 6 великих броварень, які постачають пиво на всесвітньовідомий Октоберфест: свято пива, ковбасок та кренделів! Мюнхен ідеально місто для споглядання краси за гальбою справжнього пива. До слова, історичний центр міста відбудований у колишньому вигляді. Так що зможете насолодитися майже первиною баварською архітектурою.

А ще тут жив, загинув та похований Степан Бандера.

Будапешт

І до вашої уваги ще одне місто на річці – столиця Угорщини Будапешт. Раніше Дунай розділяв окремі міста Буда, Обуда і Пешт, але з кінця 19 століття міста об’єдналися і з’явився Будапешт.

Тут з’явилося перше метро на європейському континенті, у 1896 році. А ще Будапешт – це центр угорської культури. Саме тут всі основні музей, театри та освітні заклади. Зараз у прекрасному Королівському палаці працює декілька музеїв.

Цікаво тут вирішили питання декомунізації: всі статуї комуністичного періоду на початку 1990-их було перенесено до музею Мементо. А ще в Будапешті можна насолоджуватися термальними купальнями.