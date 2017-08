"Despacito" на бандурі: в мережі з’явилась українська версія найпопулярнішого хіта

Музиканти з гурту B&B Project опублікували відеозапис із виконанням найпопулярнішої пісні літа-2017 Луїса Фонсі "Despacito". Музиканти використали для інструментальної версії пісні бандуру, баян та кахоні.

Про це виконавці повідомили на своїй сторінці в Youtube.

′′Презентуємо Вам українську версію найвідомішої пісні світу – "Despacito". На YouTube ця пісня перша набрала рекордну кількість переглядів – 3 мільярди!!! Хочемо побажати всім українцям гарно провести останній місяць літа, відпочивайте, насолоджуйтесь життям та цініть кожен прожитий день!′′, – повідомили виконавці української версії "Despacito", проект B&B Project.

Лише за добу після публікації відеозапису, українську версію найпопулярнішого хіта переглянуло більше 37 тисяч користувачів.

Нагадаємо, що Кліп на пісню Luis Fonsi та Daddy Yankee "Despacito" назбирав 3 мільярди і майже 12 мільйонів переглядів за більш, ніж півроку. Трек вже давно назвали хітом літа 2017 року і за переглядами він побив минулі рекорди пісень "Gangnam Style" та кліп на пісню "See You Again".