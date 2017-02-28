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Десятки тисяч і надбавки: скільки заробляють керівники НАЗК

17:51, сьогодні 245 Читать новость на русском
Наталія Корчак заробила у лютому чималеньку суму
Наталія Корчак заробила у лютому чималеньку суму / Цензор.НЕТ

Зарплата керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак у лютому склала понад 100 тисяч гривень, її заступників – понад 76 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

У повідомленні відомства зазначається, що враховуючи численні інформаційні запити щодо нарахувань та виплат, здійснених членам антикорупційного відомства, зокрема, до моменту появи інформації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство оприлюдює дані про розмір зарплати його керівництва за лютий 2017 року.

Зарплата керівника НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року склала 101 тис. 400 грн: посадовий оклад – 40 тис. 560 грн, надбавка за вислугу років – 20 тис. 280 грн, надбавка за інтенсивність праці – 40 тис. 560 грн,
– мовиться у повідомленні відомства.

"Заступник керівника Національного агентства Руслан Радецький і члени органу Руслан Рябошапка та Олександр Скопич отримали за лютий поточного року зарплату в однаковому розмірі – 76 тис. 440 грн", – додали в НАЗК.

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Там нагадали, що частина друга статті 52 закону "Про запобігання корупції" зобов'язує декларанта внести зміни до Реєстру декларацій в разі істотної зміни в майновому стані, а саме, у разі отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Теги: Україна Політика гроші НАЗК
Джерело: 24 Канал
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