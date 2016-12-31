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Десятки українських туристів застрягли в аеропорту ОАЕ

16:08, сьогодні 541 Читать новость на русском
Понад 100 українців застрягли в аеропорту ОАЕ
Понад 100 українців застрягли в аеропорту ОАЕ / Фото із соцмереж

Більше сотні туристів з України застрягли в аеропортах Об’єднаних Арабських Еміратів та Шрі-Ланки.

Про це у своєму Facebook написала одна з туристок Марина Лук'янова.

Пішла третя доба, а українські туристи все ще в аеропорту Шарджі. Вчора приїхав консул, допоміг нам оформити посадочні талони на сьогоднішній ранковий рейс. Погода льотна, але наш літак затримують вже на чотири години!!!
– зазначила туристка.

Вона уточнила, що авіаперевізник Air Arabia відмовляється спілкуватись з постраждалими, а туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Українського консула ледь пропустили в аеропорт.

Раніше Лук'янова писала, що до прильоту в Шарджу українці 11 годин чекали на виліт з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.

Вона пояснила, що у всьому винна авіакомпанія Air Arabia, яка обманом тримає туристів.

Вийти ми не можемо через відсутність візи. Квитків на інші рейси немає. Наші паспорти забрали для оформлення посадочних квитків, але поки не повернули. Офіційна версія скасування рейсів – туман. Хоча ми прилетіли з Коломбо, небо було чистим,
– повідомляла вона.

Наразі на сайті аеропорту Шарджі вказується, що частина рейсів відлітають, але більшість не мають жодного статусу. Виліт Air Arabia до "Борисполя" вказаний ще на 9 ранку і також не має статусу.

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Теги: Україна українці ОАЕ авіація Подорожі
Джерело: 24 Канал
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