Десятьох поранених бійців АТО доставили до госпіталю в Києві

До Київського військового госпіталю з Дніпра прибув борт із пораненими в зоні АТО українськими військовими.

Про це повідомляє "5 канал".

Лікарі не називають конкретної кількості прибулих бійців, проте видання стверджує, що поранених є більше 10.

Стан пацієнтів лікарі оцінюють як важкий і середньої тяжкості.

Окрім бійців, на лікування до Києва доставили і двох волонтерів, які отримали поранення 8 березня неподалік від Зайцевого.

Спершу бійцям і волонтерам надавали медичну допомогу на Донбасі, тому їх перевели в госпіталь у Дніпрі, тепер – до Києва. Тут поранених оперуватимуть і лікуватимуть далі.

Це практично всі свіжі поранені: дво-, три-, максимум чотириденні. Це вогнепальні поранення безпосередньо як кінцівок, так і черевної порожнини. Також у нас є кілька пацієнтів, які надійшли безпосередньо з пораненнями голови,

– розповів заступник начальника Головного військового клінічного госпіталю Олександр Циц.

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Він додав, що кільком пацієнтам зроблено комп'ютерну томографію з метою подальшої діагностики, також зараз вони проходять перев'язки і – кому потрібно – здійснюють безпосередньо оперативне втручання з надання допомоги.