Детальна інструкція, як обрати вживане авто

По зовнішньому вигляду автомобіля можна сказати багато як про саму машину, так і про її власника. Але перед купівлею вживаного авто обов'язково треба зазирнути під капот.

Огляд варто проводити двічі – перед першою поїздкою і після неї.

Двигун повинен бути чистим. Тобто на ньому не має бути помітних підтікань масла. Наявність пилу – природний стан двигуна. Але якщо він аж сяє від чистоти, то, скоріше за все, його вимили перед продажем, аби приховати якісь проблеми. Насторожити мають і різноманітні "вдосконалення" на двигуні – скотч, дроти та пружинки.

Огляньте внутрішню стінку капоту. Якщо вона вкрита чорним нальотом, тоді це явна ознака витікання масла. Перевірте в якому стані ремені. Зношені – світлішають, з них можуть стирчати нитки. Гумові шланги повинні бути еластичними, без тріщин та з надійними з’єднаннями.

Перевірте рівень масла. Якщо не доливати його при необхідності, то це суттєво скорочуватиме строк служби мотора. Він буде перегріватися та швидко зношуватися.

Як перевірити масло



Спершу треба трохи прогріти двигун. Далі глушимо автомобіль. Виймаємо щуп, протираємо ганчіркою і ставимо на місце. Потім знову витягаємо і перевіряємо, яка його частина вкрита маслом. На всіх щупах є спеціальна відмітка, яка показує рівень масла та його необхідну кількість.



Але, крім кількісної оцінки, слід оцінювати масло за якістю. Якщо воно темне, це нормально. Погано – якщо загусло та розміщене на щупі не тоненькою плівкою, а збирається грудками.

Заміна масла – це базова необхідна процедура. Якщо власник автомобіля лінується робити це регулярно, тоді двигун, скоріше за все, сильно зношений. Не забудьте також перевірити рівень гальмівної рідини. Це можна зробити, відкривши ковпачок ємкості.

Читайте також: На що звертати увагу під час зовнішнього огляду вживаного автомобіля

Амортизатори та прилади світла. Перевірити стан амортизаторів можна таким чином: слід різко штовхнути вниз кожен кут машини. Якщо вона робить більше одного коливального руху, тоді це явна ознака проблем з амортизаційною системою автомобіля. Також перевірте в роботі всі світлові прилади автомобіля – фари, повороти, стоп-сигнал, а також сигнал заднього ходу. Крім цього, слід перевірити освітлення в салоні автомобіля.

Потрібно звернути увагу на люфт керма, педалі гальм та щеплення. Максимально допустимий люфт рульового колеса складає п'ять сантиметрів. Тобто він повинен провертатись не більше, ніж на п'ять сантиметрів в кожну сторону до початку повороту колеса. Увімкніть першу передачу та спробуйте рушити з місця. При цьому зауважте, як далеко треба опускати педаль щеплення. Якщо щеплення проводиться аж в самому кінці, тоді є загроза серйозного ремонту чи заміни деталей.

Що ж стосується гальм, то педаль не повинна доходити до підлоги. Натисніть на неї і так тримайте близько хвилини часу. Ступінь натягу не повинна слабшати. В іншому випадку в гальмівній системі є витікання.

Далі відкрийте капот і поверніть ключ в замку запалювання так, щоб ввімкнулись прилади, але двигун при цьому не завівся. На цьому етапі повинні загорітись лампи акумулятора та тиску масла. Погано, якщо цього не трапилось. Заведіть двигун, якщо лампочки не загасли, тоді у вас є привід задати власнику кілька питань. Зверніть увагу, наскільки швидко завівся двигун. Працювати він повинен тихо та рівномірно. Натисніть на педаль газу та прислухайтесь, чи нема сторонніх стуків та перепадів в роботі двигуна.

Особливо слід звернути увагу на колір вихлопних газів. Білий колір повинен зникнути, як тільки мотор прогріється. Особливо, якщо на вулиці тепла та суха погода. Якщо цього не сталось, тоді в моторі може бути зношеною головка блоку циліндрів. Її доведеться замінити. Чорний колір означає, що двигун потребує регулювання. А ось якщо дим має блакитний відтінок, тоді це дуже погано. Тут діло "пахне" серйозним ремонтом.

Тепер рушаємо з місця. Оскільки автомобіль незнайомий, необхідно бути максимально обережним. Під час руху перевірте гальма. Поспостерігайте, чи не кидає машину при різкому гальмуванні, чи не чутно при цьому якихось сторонніх звуків. Якщо автомобіль веде в сторону, це не страшно. Скоріше за все це не відрегульований схід-розвал коліс. Якщо гальмування проходить ривками, значить є проблеми з гальмівними колодками. Можливо, їх потрібно буде замінити.

Спробуйте поїздити по нерівній дорозі. Послухайте, як веде себе підвіска. Сильні стуки повинні вас насторожити: якщо руль починає тремтіти на високій швидкості чи при крутому повороті, то колеса, скоріше за все, не відцентровані чи розбалансовані.

Передачі повинні вмикатись легко та без сторонніх звуків. Вони не повинні вискакувати. Прислухайтесь до шуму коробки передач з натиснутим та відпущеним щепленням. Якщо відчуваєте різницю – будьте готові до ремонту.

І ще кілька порад. Якщо в оголошенні було вказано про "можливий торг", тоді спробуйте запропонувати ціну, яка на 30-40% буде меншою. В такому випадку у вас буде додатковий запас для того, щоб зробити обхідний маневр. Якщо про торг нічного не сказано, все одно спробуйте збити ціну. Навіть якщо це не вдасться, ви нічого не втратите.

Хорошою підставою для торгу є знайдені вами недоліки. Тому краще спочатку поговорити з механіком і дізнатися, скільки коштує можливий ремонт. Це допоможе аргументовано просити знижку.

Для якісної діагностики автомобіля краще звернутися на спеціалізовану СТО. Рекомендується проводити огляд спільно зі "своїм" фахівцем, який зможе об’єктивно оцінити стан автомобіля.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.