  • укр
  • рус
15:28
31 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії
Вєсті Кремля
22:19, 30 грудня
Вєсті.UA. М'яке місце Савченко мітить на два стільці. Крампус у Верховній Раді
Вєсті.UA
20:03, 30 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 13:00: Суд обрав запобіжний захід Овідіопольському нелюду
Випуск новин
13:45, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Девальвація неминуча, — аналітик про майбуття гривні

14:30, сьогодні 2146 Читать новость на русском
Гривня знову дешевшатиме
Гривня знову дешевшатиме / Getty Images

Базовий сценарій, затверджений владою на наступний рік, цілком реальний, адже макроорієнтири зовсім не зі стелі, як в 2014 році. Щоправда, у 2017 році таки варто очікувати певну девальвацію національної валюти.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Якщо ми не вийдемо за базовий сценарій, то долар до кінця 2017 року може коштувати 30-32 грн,
— спрогнозував експерт.

При цьому аналітик зауважив, що наші західні партнери зовсім недарма схиляють Україну до аграрного бізнесу. За словами Шапрана, у 2017-2019 роках ф'ючерсні ринки намалювали дуже велику розбіжність між цінами на продукцію металургів і зерновими: до 2019 року руда повинна впасти до 45, а пшениця вирости до 180 доларів за тонну.

Така "зміна варти" на сировинних ринках можлива завдяки активній політиці ФРС щодо підвищення ставок. У США очікують, що на кінець 2017 року ставка ФРС складе 1,5-1,75%. З огляду на що економіка США показала в третьому кварталі зростання 3,2% — ці прогнози цілком обґрунтовані і оптимізму ринкам, що розвиваються, вони не додають. Зростання ставки ФРС підвищує ймовірність економічної кризи в Китаї і катастрофи в РФ,
— уточнив аналітик.

Читайте також: У Кабміні розповіли, чому в Україні не може бути високих пенсій

Теги: Україна Гривня Долар-Гривня Курси валют
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
сьогодні, 13:04 "Інтерсіті" долає кордони: без страху і стресу з України до Перемишля
Наталя Сколоздра 884
Як
сьогодні, 12:16 Як "посміхається" Сонце та коли настане потоп – вражаючі факти від NASA
2122
Для святкового столу. Як приготувати найсмачніший глінтвейн
сьогодні, 10:02 Для святкового столу. Як приготувати найсмачніший глінтвейн
696
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 342
Шпигуна "ЛНР", який обстрілював українські позиції, затримала СБУ
 30 серпня , 06:01 4
Одруження за один день: перші київські пари зареєстрували свій шлюб
 14 серпня , 15:41
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук