Девальвація неминуча, — аналітик про майбуття гривні

Базовий сценарій, затверджений владою на наступний рік, цілком реальний, адже макроорієнтири зовсім не зі стелі, як в 2014 році. Щоправда, у 2017 році таки варто очікувати певну девальвацію національної валюти.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Якщо ми не вийдемо за базовий сценарій, то долар до кінця 2017 року може коштувати 30-32 грн,

— спрогнозував експерт.

При цьому аналітик зауважив, що наші західні партнери зовсім недарма схиляють Україну до аграрного бізнесу. За словами Шапрана, у 2017-2019 роках ф'ючерсні ринки намалювали дуже велику розбіжність між цінами на продукцію металургів і зерновими: до 2019 року руда повинна впасти до 45, а пшениця вирости до 180 доларів за тонну.

Така "зміна варти" на сировинних ринках можлива завдяки активній політиці ФРС щодо підвищення ставок. У США очікують, що на кінець 2017 року ставка ФРС складе 1,5-1,75%. З огляду на що економіка США показала в третьому кварталі зростання 3,2% — ці прогнози цілком обґрунтовані і оптимізму ринкам, що розвиваються, вони не додають. Зростання ставки ФРС підвищує ймовірність економічної кризи в Китаї і катастрофи в РФ,

— уточнив аналітик.

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