Девальвувати гривню далі немає сенсу, – експерт

Коли девальвує грошова одиниця, це посилає додаткові позитивні імпульси експортерам. Але є межа.

Про це під час конференції, присвяченої питанням інвестицій в економіку України, сказав керівник Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

На наш погляд, немає далі смислу девальвувати. Тому що це не приноситиме додаткову вигоду експортерам. З одного боку, девальвація допомогла експортерам. З іншого – стиснулись наші ринки. Україна – експортнозалежна країна. Половину нашого ВВП ми отримуємо за рахунок експорту товару,

— констатував Устенко.

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