Девід Лінч присвятив одну із серій "Твін Пікса" Девіду Бові

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Режисер серіалу "Твін Пікс" Девід Лінч присвятив новий епізод серіалу музикану Девіду Бові.
Так режисер знайшов спосіб повернути хоча б на трохи музиканта на екрани.
Девід Бові знімався в приквелі оригінального серіалу "Твін Пікс: Крізь вогонь", який вийшов у 1992 році. Музикант зіграв агента ФБР Філіпа Джеффріса.
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Також, як стало відомо пізніше, музикант мав зніматись і в продовженні серіалу, але не встиг. У січні 2016 року Бові помер від важкої хвороби ще до початку зйомок.
Однак використовуючи архвні матеріали з музикантом, Лінч вирішив повернути Бові на екрани.