Дев'ять вражаючих хмарочосів, які варто побачити на власні очі

Якщо ви думаєте, що найдорожчі хмарочоси побудовані в ОАЕ та США – ви помиляєтеся. За останні десять років архітектурний світ поповнився безліччю неймовірних споруд.

В НВ STYLE розповіли про дев'ять розкішних висоток, на будівництво яких пішли неймовірні суми та важкі роки праці.

Бурдж-Халіфа, Дубай, ОАЕ

Урочисте відкриття хмарочоса відбулося у 2010 році, а його будівництво тривало більше п'яти років. На проект було витрачено 1,5 млрд. доларів.

Штаб-квартира Європейського центрального банку, Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Офісний хмарочос був збудований у 2015 році. На будівництво витратили 1,25 млрд. доларів.

The Shard, Лондон, Великобританія

Ця споруда вважається найвищою будівлею Лондона, – 306 метрів. ЇЇ звели у 2012 році, а вартість проекту склала 1,5 млрд. доларів.

Princess Tower, Дубай, ОАЕ

Житловий хмарочос, висотою 404 метри, є другим найвищим житловим будинком у світі. Будівлю відкрили у 2012 році, а на її спорудження витратили 2,17 млрд. доларів.

The Venetian, Макао, Китай

Розкішний готель розташований у 39-поверховому хмарочосі, має висоту 225 метрів. Готель збудували у 2007 році, а вартість проекту склала 2,4 млрд. доларів.

Всесвітній торговий центр 1, Нью-Йорк, США

Найвищий у США має 104 поверхи і його висота складає 541 метр. Будівництво тривало з 2006 по 2013 рік, в ході якого витратили 3,8 млрд. доларів.

Cosmopolitan, Лас-Вегас, США

Вишуканий готель, висотою 184 метри, став шостим найвищим в Лас-Вегасі. Готель відкрили в 2010 році, а на будівництво витратили 3,9 млрд. доларів.

Marina Bay Sands, Сінгапур

Комплекс, побудований у 2010 році, включає три вежі висотою 200 метрів, на яких розташована гондола з басейном і садом. Будівництво розкішного комплексу обійшлося в 5,7 млрд. доларів.

Абрадж аль-Бейт, Мекка, Саудівська Аравія

У дивовжний комплекс входять декілька хмарочосів, з яких найвищою є Королівська годинникова вежа, яка має 601 метр. Будівництво висотки тривало з 2004 до 2012 року, а вартість проекту склала 15 млрд. доларів.

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