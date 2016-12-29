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Деякі ліки в Україні стануть безкоштовними

20:36, сьогодні 449 Читать новость на русском
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З наступного року медикаменти у лікарнях мають бути безкоштовні, проте не всі.

До кінця січня в Україні створять єдиний національний перелік найнеобхідніших ліків. Їх купуватимуть за державні гроші для безкоштовного лікування хворих. Нині Міністерство охорони здоров’я збирає поради від пацієнтів щодо цього переліку.

Упродовж місяця його мають затвердити в уряді. Киянка Оксана зізналася, до лікарів звертається лише у крайньому випадку, бо ціни на препарати кусаються. А дітей намагається лікувати народними методами.

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Нині медикаменти у лікарнях мають стати доступними усім, запевняють у міністерстві охорони здоров'я. З 1 лютого в Україні з'явиться єдиний національний перелік ліків, які надаватимуть кожному пацієнту безкоштовно.

Нині у відомстві почали збирати поради від пацієнтів та виробників про те, які саме ліки необхідно внести до цього переліку. Пересічні громадяни теж можуть надавати свої пропозиції телефоном.

via GIPHY

Впродовж місяця уряд уже має затвердити основний список ліків. Та його будуть весь час доповнювати та змінювати.

Якщо в лікарнях вимагатимуть гроші за ці ліки, хворим радять скаржитися в Міністерство охорони здоров'я.

Теги: Україна Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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