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Деякі українські ЗМІ поширили хибну інформацію від російських спецслужб про Турчинова, – РНБО

23:47, 24 травня 1157 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / joinfo.ua/

Деякі українські ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію, яку тиражують російські спецслужби з метою дискредитації секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова

Про це повідомили на офіційному сайті Ради національної безпеки і оборони України.

"23.05.2017 року інтернет-видання "СТРАНА.ua" і ряд інших інтернет-ресурсів опублікували статті під назвою "Суд обязал НАБУ расследовать дело об офшорах Турчинова – Кузьмин", – йдеться у зверненні.

У прес-службі відомства наголосили, що джерелом інформації для публікації матеріалу став коментар екс-заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна, який останній розмістив на своїй персональній сторінці у Facebook.

"Підозрюваний у скоєнні злочинів на території України, головний виконавець замовних справ часів Януковича Ренат Кузьмін, який переховується від слідства в Російській Федерації та бере участь у публічній дискредитації російськими спецслужбами секретаря РНБО України, повідомляє про ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва. Аналіз змісту цієї ухвали свідчить, що ані її мотивувальна, ані резолютивна частини не містять даних секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова як особи, щодо якої вчиняються будь-які процесуальні дії", – підкреслили в повідомленні.

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Також у повідомленні наголосили, що деякі українські ЗМІ "умисно вводять в оману широке коло читачів щодо нібито факту порушення кримінальної справи проти Турчинова за безпідставними обвинуваченнями Рената Кузьміна і Олександра Шепелева, розшукуваних слідчими органами України за вчинення тяжких злочинів".

Теги: Україна Олександр Турчинов РНБО ЗМІ Скандал
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