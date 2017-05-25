ДФС навмисно перешкоджає роботі "Нової пошти", – заява компанії

Співробітники ДФС України п’ятий день поспіль втручаються в роботу сектору митного оформлення міжнародних експрес-відправлень на сортувальній станції компанії "Нова пошта". Саме туди надходять посилки з міжнародних напрямків.

Про це мовиться у повідомленні на Facebook-сторінці компанії.

"Не надаючи жодних пояснень, вони оглядають всі без винятку посилки, несанкціоновано фотографують та знімають на відео прийом посилок авіа- і навіть автомобільних рейсів і заважають їх обробці, створюючи штучні перешкоди", – мовиться у заяві "Нової пошти".

При цьому, як зазначають у компанії, будь-яких порушень, які б давали підстави для такої поглибленої уваги, не виявлено.

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"Нова пошта" наголошує, що необґрунтоване втручання в її роботу зі сторони ДФС призводить до затримки доставок клієнтам і до накладання штрафних санкцій зі сторони інших державних органів.

"ДФС має право здійснити перевірку, однак зараз перешкоджання роботі нашого митного пункту відбувається всупереч чинному законодавству", – додали в компанії.

У "Новій пошті" гадають, що таке втручання в роботу зі сторони ДФС спрямоване на дискредитацію компанії.

Враховуючи кілька інформаційних атак на "Нова пошта Інтернешнл" з боку зацікавлених осіб/підприємств, ми робимо висновок про те, що ці акції сплановані і спрямовані на те, щоб дискредитувати компанію. Про мету дискредитації ми можемо лише здогадуватися,

– мовиться в повідомленні.

У компанії наголосили, що очікують припинення "неправомірних дій" з боку внутрішньої безпеки ДФС. В іншому ж випадку "Нова пошта" звернеться до суду, "оскільки зараз наші з вами права та інтереси перебувають під загрозою".