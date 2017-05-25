16:43
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 16:00: Поранені українські військові. Захоплення кабінету Держгеонадр
Випуск новин
16:42, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

ДФС навмисно перешкоджає роботі "Нової пошти", – заява компанії

15:49, сьогодні 1097 Читать новость на русском
"Нова пошта" заявляє про втручання в її роботу ДФС / Корреспондент

Співробітники ДФС України п’ятий день поспіль втручаються в роботу сектору митного оформлення міжнародних експрес-відправлень на сортувальній станції компанії "Нова пошта". Саме туди надходять посилки з міжнародних напрямків.

Про це мовиться у повідомленні на Facebook-сторінці компанії.

"Не надаючи жодних пояснень, вони оглядають всі без винятку посилки, несанкціоновано фотографують та знімають на відео прийом посилок авіа- і навіть автомобільних рейсів і заважають їх обробці, створюючи штучні перешкоди", – мовиться у заяві "Нової пошти".

При цьому, як зазначають у компанії, будь-яких порушень, які б давали підстави для такої поглибленої уваги, не виявлено.

Читайте також: Насіров досі серйозно впливає на ДФС, – експерт

"Нова пошта" наголошує, що необґрунтоване втручання в її роботу зі сторони ДФС призводить до затримки доставок клієнтам і до накладання штрафних санкцій зі сторони інших державних органів.

"ДФС має право здійснити перевірку, однак зараз перешкоджання роботі нашого митного пункту відбувається всупереч чинному законодавству", – додали в компанії.

У "Новій пошті" гадають, що таке втручання в роботу зі сторони ДФС спрямоване на дискредитацію компанії.

Враховуючи кілька інформаційних атак на "Нова пошта Інтернешнл" з боку зацікавлених осіб/підприємств, ми робимо висновок про те, що ці акції сплановані і спрямовані на те, щоб дискредитувати компанію. Про мету дискредитації ми можемо лише здогадуватися,
– мовиться в повідомленні.

У компанії наголосили, що очікують припинення "неправомірних дій" з боку внутрішньої безпеки ДФС. В іншому ж випадку "Нова пошта" звернеться до суду, "оскільки зараз наші з вами права та інтереси перебувають під загрозою".

Теги: Україна Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Магічний світ Діснейленду: як потрапити в дитинство
сьогодні, 16:05 Магічний світ Діснейленду: як потрапити в дитинство
Наталія Печерська 152
Главная претензия к Юрию Луценко
сьогодні, 15:08 Главная претензия к Юрию Луценко
Блог Медіа 909
Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
24 травня, 15:49 Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
41236
Яких збитків завдали Україні лісові пожежі за рік: вражаючі цифри
сьогодні, 13:26 Яких збитків завдали Україні лісові пожежі за рік: вражаючі цифри
159
Морпеху, раненому в Широкино, нужна Ваша помощь
сьогодні, 12:11 Морпеху, раненому в Широкино, нужна Ваша помощь
Євгенія Мазур 1140
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прогнози про дружбу Трампа і Путіна не виправдалися, – експерт
 1 травня , 23:50
Обладнання до зброї знайшли в потязі Москва - Одеса
 7 лютого , 12:22
Червоний Хрест передав допомогу на окупований Донбас
 25 березня , 13:31
Клімкін має намір відвідати США найближчим часом
 13 квітня , 14:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук