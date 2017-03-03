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Димовою шашкою жбурнули в Сумську мерію

22:10, сьогодні 72 Читать новость на русском
Димова завіса стояла сьогодні в Сумській мерії
Димова завіса стояла сьогодні в Сумській мерії / Скріншот

У п'ятницю, 3 березня, у Сумській міській раді зірвали позачергове засідання виконкому, який планував затвердити результати скандального транспортного конкурсу.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції Сумської області.

За даними правоохоронців, близько 14:20 до приміщення міськради була вкинута димова шашка. За фактом хуліганства відкрите кримінальне провадження. Поліція затримала ймовірного хулігана та встановлює остаточні обставини події.

Як повідомляє Радіо Свобода, через сильне задимлення засідання довелося перенести в інше приміщення. Проте там зібрались лише 8 членів виконкому, з потрібних для кворуму 9, тому засідання закрили.

Причиною конфлікту було затвердження питання щодо транспортного конкурсу в Сумах. 28 лютого конкурсний комітет оголосив переможців конкурсу, які отримають право перевозити пасажирів на 37 маршрутах міста на найближчі 5 років.

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Активісти не задоволені результатами, згідно з якими перемогли перевізники зі старими автобусами з малою пасажиромісткістю. Також вони звинувачують владу у лобіюванні інтересів своїх перевізників.

Теги: Україна Поліція Суми
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