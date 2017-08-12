Дипломат попередив про загрозу зближення Туреччини з Росією

Туреччина активізує свій дрейф у сторону Росії, аж до серйозних домовленостей союзного типу у випадку, якщо США не вдасться знайти взаєморозуміння з офіційною Анкарою.

Таку думку в коментарі "Обозревателю" висловив дипломат, голова правління ГО "Європейський Рух України" Вадим Трюхан.

"В останні місяці звучали досить жорсткі заяви з уст деяких західних політиків щодо Туреччини. Європейці не змогли знайти правильну формулу поведінки з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом після невдалого військового перевороту. І своїми заявами почали відштовхувати від себе Анкару", – пояснив дипломат.

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Він зазначив, що Туреччина, будучи потужним регіональним гравцем, почала шукати інший спосіб свого позиціонування.

"Вакуум в стосунках з європейцями і частково зі Штатами почала заповнювати Росія. Якщо Заходу, в першу чергу США, не вдасться знайти взаєморозуміння з Туреччиною, спостерігатиметься прискорений дрейф країни в сторону Російської Федерації. Навіть з імовірністю виходу на якісь більш серйозні домовленості союзного типу", – зазначив Трюхан.

Він також додав, що Україні варто стримано реагувати на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу про те, що Анкара не підтримує санкції Євросоюзу проти Росії через анексію Криму.