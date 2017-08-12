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Дипломат попередив про загрозу зближення Туреччини з Росією

09:05, сьогодні 163 Читать новость на русском
Туреччина може зблизитися з Росією
Туреччина може зблизитися з Росією / Inforesist.org

Туреччина активізує свій дрейф у сторону Росії, аж до серйозних домовленостей союзного типу у випадку, якщо США не вдасться знайти взаєморозуміння з офіційною Анкарою.

Таку думку в коментарі "Обозревателю" висловив дипломат, голова правління ГО "Європейський Рух України" Вадим Трюхан.

"В останні місяці звучали досить жорсткі заяви з уст деяких західних політиків щодо Туреччини. Європейці не змогли знайти правильну формулу поведінки з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом після невдалого військового перевороту. І своїми заявами почали відштовхувати від себе Анкару", – пояснив дипломат.

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Він зазначив, що Туреччина, будучи потужним регіональним гравцем, почала шукати інший спосіб свого позиціонування.

"Вакуум в стосунках з європейцями і частково зі Штатами почала заповнювати Росія. Якщо Заходу, в першу чергу США, не вдасться знайти взаєморозуміння з Туреччиною, спостерігатиметься прискорений дрейф країни в сторону Російської Федерації. Навіть з імовірністю виходу на якісь більш серйозні домовленості союзного типу", – зазначив Трюхан.

Він також додав, що Україні варто стримано реагувати на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу про те, що Анкара не підтримує санкції Євросоюзу проти Росії через анексію Криму.

Теги: Новини Росії Новини політики Туреччина США
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