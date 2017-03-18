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Дипломат пояснив, чому АТО не варто перейменовувати на війну

20:51, сьогодні 4333 Читать новость на русском
Юрій Щербак наголошує, що Україні треба обережно поводитися з Росією
Юрій Щербак наголошує, що Україні треба обережно поводитися з Росією / Від книги до мети

Українській владі не варто визнавати ОРДЛО окупованими територіями, як і не варто АТО перейменовувати на війну.

Таку думку висловив український дипломат і учасник групи "Першого грудня" Юрій Щербак, повідомляє Gazeta.ua.

Він наголосив, що Росія очікує від України хибного сигналу, щоб розпочати повномасштабну агресію, а в очах Заходу звинуватити в цьому Україну.

"Тому всі ці акти й волання про воєнний стан, оголошення Росії ледь не війни й перегляд відносин із нею повинні бути дуже виважені. Ця обережність пов'язана з порадами західних держав, зокрема Німеччини й Ангели Меркель. Вони вчать нас бути дуже акуратними з Путіним", – вважає дипломат.

Він додав, що АТО повинне залишитися АТО. Україні треба бути обережною і не перетворювати цю операцію на війну.

Якщо перейменуємо антитерористичну операцію на війну, то Росія скерує на нас ракети крилаті, й почнеться третя світова,
– наголосив Щербак.

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Водночас він додав, що за долю Україні найбільше переживають самі ж українці, тому "не завжди треба слухати європейських радників".

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Україна-Росія Політика війна
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