Дипломат розповів, на що розраховувати Україні після призначення Фріланд

Новий міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд виступатиме за збільшення ролі її країни у Східній Європі.

Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Укрінформ.

Він розповів, що Фріланд дуже добре знає Україну, Росію та весь регіон.

Тому мені здається, ми обережно можемо розраховувати на те, що з новим міністром закордонних справ Канада буде готова відігравати ще важливішу роль в Східній Європі,

– вважає Шевченко.

Дипломат нагадав, що в Канаді й раніше існувало міжпартійне порозуміння щодо підтримки України.

У Канаді є міжпартійний консенсус із українського питання. Незалежно від того, яка партія при владі і яке прізвище міністра закордонних справ, ця країна залишається віддана цінностям свободи, демократії, а в українському випадку – нашій незалежності та територіальній цілісності,

– запевнив посол.

Нагадаємо, канадку українського походження Христю Фріланд призначили міністром закордонних справ Канади.