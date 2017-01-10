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Дипломат розповів, як Путін повторює успіхи Гітлера в Європі

20:47, сьогодні 13787 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін своєю агресивною політикою нагадує дії Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця.

"Справа в тому, що Європа дуже боїться гарячої війни, вона піде на будь-які поступки, як пішла Франція, Великобританія на поступки Гітлеру", – вважає дипломат.

Водночас він зазначив, що в 30-х роках минулого століття "фашистська Німеччина не була вже такою потужною, а її армія поступалася навіть армії Чехословаччини".

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Але що сталося? Всі кинулися умиротворяти Гітлера. Як сьогодні європейці і американці намагаються умиротворяти Путіна. Путін прекрасно вивчив книгу Гітлера "Моя боротьба", і він зрозумів, що блефом можна завоювати половину Європи, як мінімум. І сьогодні йому це вдається, як Гітлеру в 1938-1939 році,
– важає Перепелиця.

Теги: Політика Новини Росії Володимир Путін Європа
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