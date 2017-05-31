Дипломатическая война Трампа

Прямо сейчас на международной арене образуются альянсы и линии разлома, о которых смешно было и подумать раньше – настолько нереальными они выглядели. Так, например, противостояние между США и Германией, которое поначалу приняли за какой-то кратковременный курьез, быстро набирает обороты и превращается в очень серьезное дело.

Меркель против Трампа

Дональд Трамп и Ангела Меркель зафиксировали расхождение во взглядах на ключевые проблемы мира на недавних саммитах НАТО и "Большой семерки". Но этим дело не ограничилось. Меркель, практически сразу же, обвинила Трампа в подрыве единства западного мира, а глава ее министерства иностранных дел Зигмар Габриэль прямо заявил, что американский президент "выступает против Евросоюза".

Лидер немецкой оппозиции Мартин Шульц горячо поддержал в этом деле правительство, хотя сейчас в ФРГ идет предвыборная кампания, и, теоретически, он должен был бы безжалостно критиковать Меркель. Но нет, по его словам, мир немедленно должен дать отпор авторитарному, как он сказал, президенту США.

Ненависть к Трампу в Германии достигла такого масштаба, что даже консервативная и, в целом, проамериканская газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" выступила с разгромной критикой президента США и его стратегии. В этой газете, кстати, недавно появилась статья "Трамп как козырь", согласно которой на выборах в сентябре победит та партия, которая будет наиболее антиамериканской, а точнее – антитрамповской, конечно. Карту несогласия с президентом США по всем вопросам будут разыгрывать абсолютно все немецкие политические партии.

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Трамп, как обычно, в Twitter написал, что немцы не платят, сколько положено за участие в НАТО и ведут неправильную торговую политику. Но, по его словам, это скоро закончится. Обмен нападками друг на друга продолжается в том же духе, и неизвестно к чему он приведет. В любом случае, Германия устами Меркель уже заявила, что намерена освободиться от американского влияния, став главной страной европейского континента.

Интересно, что в этом противостоянии Трампа скрыто поддерживает Владимир Путин, который также, как и Трамп, выступает против единства Евросоюза, а за Меркель, в свою очередь, заступается Эммануэль Макрон.

Российский и французский лидеры тоже на днях встретились и провели весьма неприятную беседу. О чем они говорили за закрытыми дверями, точно неизвестно, но на итоговой пресс-конференции видно было, что разговор был тяжелым – точно не лучше, чем у Меркель с Трампом.

Всего пару лет назад даже в самую буйную голову не могло прийти, что Германия сцепится в схватке с США, что американского президента будут обвинять в тайных связях с Москвой, а Франция поддержит стремление ФРГ стать главной страной Европы. Тем не менее, сейчас это все стало реальностью. Совершено новой реальностью, в которой пока не очень понятно, как жить дальше.

Украина в Конгрессе США

Тем временем и на внутриполитическом фронте у американского президента продолжаются неприятности, связанные с импичментом. На днях стало известно, что бывший его советник по национальной безопасности генерал Майкл Флинн все-таки передаст Сенату документы своих компаний о связях с Россией. Ранее Флинн категорически отказывался это делать – раскрывать эти документы, и воспользовавшись пятой поправкой конституции США, которая разрешает не свидетельствовать против себя.

Сенаторы грозили Флинну статьей за неуважение к Сенату, настаивая, что документы его компаний – это не то же самое, что он сам. По их мнению, пятая поправка конституции тут не действует. Поэтому, вероятно, столкнувшись с давлением, он и передумал, начав сотрудничать со следствием.

На первый взгляд, это скучное и бумажное развитие всей этой истории. Но на самом деле, оно создает очень важный прецедент. Используя его, можно будет разговорить и других бывших и действующих сотрудников администрации Трампа. Так, например, уже Палата представителей Конгресса США потребовала внутренние документы у Майкла Коэна – личного адвоката Дональда Трампа. Он, кстати, тоже пока отказывается выдавать какие-либо документы.

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В числе прочего депутатов Конгресса интересуют детали работы этого человека, Коэна, над планом урегулирования ситуации в Украине, известного у нас тут как "план Артеменко".

Напомню, что в феврале текущего года газета "The New York Times" сообщила о попытках украинского депутата Андрея Артеменко представить Трампу некий план, согласно которому Крым надо сдать в аренду России на длительный срок, а потом снять с нее, с России, санкции. По данным издания, основным лоббистом этого плана в США был как раз Коэн – тот самый юрист Трампа, нежелающий говорить сейчас. Это якобы он для начала показал план Флинну, тогда еще работавшему в Белом доме. Прицел был на то, что Флинн потом передаст план Трампу.

Тут, кстати, надо напомнить: Москва тогда объявила, что вообще ничего не знает ни о каких планах. Киев тоже заявил, что если план и есть, то это инициатива самого депутата рады, причем, депутата этого тут же лишили и мандата, и гражданства.

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Подводя итог: очень может быть, что стараниями американского Конгресса мы скоро узнаем все подробности не только о самом плане Артеменко, но и о том, кто на самом деле его написал. Более того, кто его продвигал в США и что авторы этого плана хотели получить взамен. Это, вообще говоря, может стать настоящей политической бомбой и в США, и в Украине, и в России. Поэтому будем очень внимательно следить за этой историей.

Предсказание о Путине

В понедельник в Москве разбушевалась стихия. На город обрушился самый сильный за последние 113 лет ураган, который унес жизни полутора десятков простых прохожих (включая одного гражданина Украины) и отправил в больницы несколько десятков человек. Вместе с тем, этот ураган предоставил любителям мистики и метафизики целый ворох событий, которые можно трактовать, как предсказания о будущем.

Во-первых, начался этот ураган в тот самый момент, когда Путин улетал на встречу с Макроном в Париж. Во-вторых, упавшие деревья перегородили выезд из резиденции Дмитрия Медведева, премьер-министра России, отрезав его, фактически, от внешнего мира. В-третьих, в Москве сорвало часть крыши Главного управления внутренних дел этого города, который находится по всем известному адресу: Петровка, 38. Именно из этого здания координируются все действия ОМОН и других органов по разгону противников режима во время демонстрации. Более того, ветром снесло участок кровли Сенатского дворца Кремля – того самого, в котором работает сам президент РФ, когда приезжает в Москву.

Но самое, как мне кажется, интересное произошло в Подмосковье. 30 ноября 1999 года – ровно за 1 месяц и 1 день до воцарения в Кремле Владимира Путина какие-то любители мистики и метафизики установили в Подмосковье, на Новорижском шоссе, 44-метровую пирамиду из стеклопластика. По их словам, она должна собирать энергию космоса или биоэнергию, или что-то из этой серии, я не очень разбираюсь.

Так совпало, что именно в этом районе Подмосковья, к северо-западу от Москвы, начала массово селиться и наращивать жирок путинская элита – чиновники, олигархи и тому подобная публика.

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И вот, в результате урагана библейских масштабов, эта пирамида упала. Это дало повод тут же всем посудачить о том, что же случится с Путиным через ровно один месяц и один день после краха пирамиды. Интересно, кстати, что обрушилась она сразу после того, как какие-то местные фрики провели там языческий славянский ритуал. Там даже присутствовал человек, называющий себя "шаманом".

Еще один уровень символизма во всем этом событии в том, что обломками пирамиды засыпало близлежащую ферму по выращиванию внимание страусов. А эти птицы, как известно, занимают особое место в биографии и душе сбежавшего из Украины Виктора Януковича.

Конечно, нельзя утверждать, что все эти знаки свидетельствуют о скорой смене режима в России. Все-таки пирамиды, страусы и даже сорванные крыши – это не очень серьезно. Но все помнят, как на самого Януковича сильный ветер уронил траурный венок, после чего дела у него пошли вкривь и вкось. Да и двери, закрывшиеся перед ним на инаугурации, тоже стали определенным символом.

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В общем, всерьез надеяться на подобного рода штуки, конечно, смысла нет, но помечтать, в общем-то, можно! Более того, мир то, действительно, становится все более и более безумным.