Дипломатичний скандал між Росією та США: Трамп подякував Путіну

Президент США Дональд Трамп подякував президенту Володимиру Путіну за рішення скоротити число співробітників американської дипмісії в Росії.

Про це повідомляє ВВС.

За словами Трампа, так США зможуть заощадити чимало коштів.

Я хочу йому сказати спасибі, тому що ми як раз зараз намагаємося скоротити витрати на персонал. І щодо мене, я вдячний йому, що він звільнив досить багато людей, і тепер у нас витрати менші,

– сказав Трамп.

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