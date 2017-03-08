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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Директор ФБР свідчитиме проти Росії через кібератаки на США

20:36, сьогодні 339 Читать новость на русском
Хакерські атаки на США
Хакерські атаки на США / dt.ua

У Конгресі США проведуть публічні слухання про вплив Російської Федерації на хід американських виборів.

Про це повідомляє видання The Hill.

20 березня Комітет із розвідки Конгресу США проведе перше слухання про вплив Росії на хід американських виборів.

Свідчити запросили директора ФБР Джеймса Комі, керівника Агентства національної безпеки Майка Роджерса та колишніх очільників розвідки.

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Раніше американські спецслужби дійшли висновку, що Росія допомогла республіканцеві Дональдові Трампу перемогти на виборах. Шляхом кібератак Москва дискредитувала його суперницю від демократичної партії Гілларі Клінтон. І Дональд Трамп, і російська влада такі закиди заперечують.

Теги: Політика США хакери
Джерело: 24 Канал
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