Директор ФБР свідчитиме проти Росії через кібератаки на США

У Конгресі США проведуть публічні слухання про вплив Російської Федерації на хід американських виборів.

Про це повідомляє видання The Hill.

20 березня Комітет із розвідки Конгресу США проведе перше слухання про вплив Росії на хід американських виборів.

Свідчити запросили директора ФБР Джеймса Комі, керівника Агентства національної безпеки Майка Роджерса та колишніх очільників розвідки.

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Раніше американські спецслужби дійшли висновку, що Росія допомогла республіканцеві Дональдові Трампу перемогти на виборах. Шляхом кібератак Москва дискредитувала його суперницю від демократичної партії Гілларі Клінтон. І Дональд Трамп, і російська влада такі закиди заперечують.