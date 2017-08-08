Директор Попаснянського інтернату погорів на хабарі: фото

Директор "Попаснянського психоневрологічного інтернату" вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду за узгодження питання, пов'язаного з підвищенням цін на продукти харчування для закладу.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Сума хабара становила 50 тисяч гривень. Наразі посадовця затримали та вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років, з конфіскацією майна.

Читайте також: Керівника одного з відділів поліції затримали в Дніпрі: з'явилось відео