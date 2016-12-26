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Телеканал новин 24 Директора столичного ринку, на якому сталася сильна пожежа, викликали на допит
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Директора столичного ринку, на якому сталася сильна пожежа, викликали на допит

08:44, сьогодні 1236 Читать новость на русском
Пожежа на київському ринку
Пожежа на київському ринку / Screenshot

Директора ринку, який напередодні горів у столиці, викликали на допит. Правоохоронні органи поспілкуються із ним сьогодні, 26 грудня, о 9 ранку.

Слідчі цікавляться, на яких підставах працював базар.

Правоохоронці розглядають кілька версій пожежі: від підпалу до порушень правил безпеки. Слідство триває, а остаточний висновок зроблять після проведення експертизи.

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Пожежа в одному зі спальних районів столиці спалахнула напередодні вранці і забрала життя людини. Зайнялися склади із секонд-хендом. Вогонь швидко поширився та охопив дві тисячі квадратних метрів. Через загрозу займання тимчасово закрили дві станції метро.

Теги: Пожежа Київ
Джерело: 24 Канал
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