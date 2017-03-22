Директору Антикорупційного бюро наразі не варто боятись за своє крісло, – Фесенко

Голову Антикорупційного бюро Артема Ситника не звільнять у випадку призначення одним із аудиторів Нейджела Брауна і проведення перевірки НАБУ. Аудит, швидше за все, виявить "серйозні проблеми, порушення, брак професіоналізму". Ситнику винесуть сувору догану з попередженням, щоб отримати певний контроль над його подальшою роботою.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, Петру Порошенку важливо контролювати процес, а не звільняти Артема Ситника.

Президенту треба буде показати, що ніхто не перешкоджає роботі НАБУ, не карає його керівників, які ведуть боротьбу з корупцією. Але поставити на місце Ситника в такий делікатний спосіб зможуть. Без суворого покарання, але з попередженням,

– зазначає Фесенко.

Водночас експерт не поділяє думку про те, що Порошенко хоче зняти Ситника, щоб виправдати главу Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у корупції.

"Це дуже спрощене уявлення. Порошенко не діє прямолінійно. Навряд чи Насірова виправдають і він вийде із зали суду в білому одязі. Його виправдання було б ляпасом активістам", – зауважує політолог.

Як вважає Фесенко, український суд, вочевидь, засудить Насірова за зловживання службовим становищем. Факт корупції або особистої зацікавленості, говорить він, встановити буде складно. Насірову, на думку політолога, цілком можуть дати умовний термін, який він оскаржить в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі.

А в Страсбурзі можуть визнати неправомірність покарання Насірова, ще й призначать виплату штрафу з держскарбниці. Сумнівно, що хтось стане дорікати в корупції ЄСПЛ. Цієї лінії дотримується президент: покарати Насірова в Україні, але його можуть виправдати в Страсбурзі. Ще й штраф призначать за рахунок українських платників податків. На зразок: "Хотіли його покарати – тепер розплачуйтеся",

– наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада не підтримала кандидатуру британця Нейджела Брауна на посаду незалежного аудитора НАБУ. Голова парламенту Адрій Парубій представив рішення псевдокомітету про висунення кандидатур Сторча і Брауна.

Главу ДФС Романа Насірова підозрюють у завданні державі шкоди на суму 2 мільярди гривень.