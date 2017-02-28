Діти із рідкісними хворобами вперше стали на лижі

Напередодні Міжнародного дня орфанних захворювань діти, які мають складні і рідкісні діагнози, стали на лижі.

Життя дітей з орфанними хворобами залежить від дорогих препаратів. Однак безкоштовно отримати їх можуть лише неповнолітні. За словами хворих, лікування лягає на їхні плечі. Суми для родин непідйомні.

Мета флешмобу полягає не тільки у фінансовій стороні, батьки і діти вирішили нагадати державі про себе.

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