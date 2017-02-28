Діти із рідкісними хворобами вперше стали на лижі
23:34, 27 лютого 39 Читать новость на русском
Напередодні Міжнародного дня орфанних захворювань діти, які мають складні і рідкісні діагнози, стали на лижі.
Життя дітей з орфанними хворобами залежить від дорогих препаратів. Однак безкоштовно отримати їх можуть лише неповнолітні. За словами хворих, лікування лягає на їхні плечі. Суми для родин непідйомні.
Мета флешмобу полягає не тільки у фінансовій стороні, батьки і діти вирішили нагадати державі про себе.
Читайте також: Угорщина зробила щедрий медичний подарунок для українців
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Понад півсотні нардепів збрехали в деклараціях. І цифра ще не остаточна9 грудня 2016 , 14:52 18
У поліції перевіряють причетність "Інтера" до "ДНР" та російських політтехнологів4 вересня 2016 , 23:26
День Гідності і Свободи: спецпроект21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади8 листопада 2016 , 16:00