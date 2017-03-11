Діти масово отруїлись в аквапарку Харкова

У Харкові після відвідування аквапарку "Джунглі" по допомогу до лікарів звернулися близько 20 осіб, шістьох – госпіталізували.

Перші скарги від дітей, які відвідували аквапарк "Джунглі", з'явились ще 10 березня, повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

"У дітей були кашель, блювота, головний біль. Одного з них відразу госпіталізували до 1-ї обласної дитячої лікарні, інші від госпіталізації відмовилися. Але о 23:00 почали надходити повторні дзвінки, у результаті госпіталізували ще 5 дітей. Первинний діагноз – отруєння парами хлору", – сказав заступник голови ХОДА Олександр Скакун.

Після цього до аквапарку виїхали поліція, представники ДСНС. Попри спроби перешкоджати проведенню слідчих дій з боку керівництва аквапарку "Джунглі" у басейнах взяли проби води. За попередньою інформацією, її хімічний склад не відповідав нормам. Тривають слідчі дії.

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