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Діти, які перемогли рак, взяли участь у зворушливій фотосесії: з'явилося відео

13:03, сьогодні 120 Читать новость на русском

Діти, які ще недавно боролися з раком, з’їхалися в табір "Переможці" та стали прикладом для інших: рак — це не вирок.

В таборі "Переможці" відпочивають та навчаються діти з різних регіонів України. Вони з гордістю називають себе переможцями, однак на розмови про хворобу, зазвичай, табу.

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Мені було дуже тяжко це зрозуміти. Дуже тяжко це прийняти, бо це ж не просто простуда. Це рак, я плакала. Мене підтримували батьки, всі друзі, рідні, але потім зрозуміла, що все буде добре,
— зізнається вихованка табору Вероніка.

Над образами дітей для справжньої фотосесії працюють стилісти, гримери та перукарі. Ці світлини пізніше прикрасять Інститут раку для того, щоб переконати інших —хвороба не зламає, якщо сам не зламаєшся.

Теги: Новини України Діти Лікування
Джерело: 24 Канал
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