Діти з автоматами: мережу шокувало відео з концерту в Севастополі

17 березня в окупованому Севастополі відбувся концерт з нагоди третьої річниці так званого "приєднання" Криму до Росії.
Зауважимо, що один із номерів дійства спровокував бурхливу реакцію деяких українців.
На кадрах, які у своєму Twitter опублікувало "Радіо Свобода", видно, як діти (і хлопці, і дівчата) боронять "російський" Крим.
На думку деяких дописувачів у соцмережах, режисером цього виступу став якийсь маніяк-психопат, а дехто назвав це дійство танцем юних убивць.
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