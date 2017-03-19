Діти з автоматами: мережу шокувало відео з концерту в Севастополі

17 березня в окупованому Севастополі відбувся концерт з нагоди третьої річниці так званого "приєднання" Криму до Росії.

Зауважимо, що один із номерів дійства спровокував бурхливу реакцію деяких українців.

На кадрах, які у своєму Twitter опублікувало "Радіо Свобода", видно, як діти (і хлопці, і дівчата) боронять "російський" Крим.

На думку деяких дописувачів у соцмережах, режисером цього виступу став якийсь маніяк-психопат, а дехто назвав це дійство танцем юних убивць.

@SvobodaRadio Как поют...Кровь пошла с глаз и ушей, маленькие Власовцы в Советской форме из хосписа душевнобольных. Адовый трэш. Опомнитесь! — Олег М (@DeffMop) 19 березня 2017 р.

@SvobodaRadio @Fake_MIDRF Они сами тянут войну в свою жизнь и она обязательно придёт к ним, такая долгожданная и кровавая. — Буба Хренпопадешь (@sssavesss) 19 березня 2017 р.

@SvobodaRadio Танец юных убийц

В 2014 в Евпатории в дР на площади выступали д-ю танцевальные кол-вы еще с "хунтовской" программой, красота — JulyMorning (@July_Morning_) 19 березня 2017 р.

@SvobodaRadio Тот, кто срежиссировал это выступление - явно маньяк-психопат. А дети на сцене - жертвы этого маньяка. ИМХО. — Юрий Горбачев (@ysgorbi) 19 березня 2017 р.

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