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Діти з епілепсією можуть залишитися без лікування

20:27, сьогодні 49 Читать новость на русском

Фінансуванння Харківського інституту неврології, провідного закладу в Україні, де лікують дітей з рідкісними патологіями, урізали на 70%.

У Харківський інститут неврології привозять дітей з усієї України, а то й з-за кордону. Лише тут є необхідна апаратура та вузькопрофільні лікарі. До того ж, стаціонарне лікування у закладі є безкоштовним. Процедури для тих, хто лікується непостійно, платні, але значно дешевші, ніж у схожих закладах за кордоном. До прикладу, обстеження мозку коштує 150 гривень, а в Німеччині – 400 євро.

З лютого фінансування закладу урізали на 70%. З того часу лікарі працюють неповний день. Директор інституту заявив, що ситуація із фінансуванням закладу критична.

Тим часом батьки вирішили самотужки боротись за здоров'я дітей. Так, мати пацієнта медустанови Вікторія Набокова почала просити про дофінансування інституту.

Жінка зареєструвала на сайті Президента петицію, у якій просить відновити фінансування інституту. Аби звернення розглянули, воно має зібрати 25 тисяч підписів, наразі є майже три сотні. Щоб зібрати решту, залишилось 79 днів.

Читайте також: Медична реформа в Україні: як зміниться зарплата лікарів

Теги: Україна Лікування Харків
Джерело: 24 Канал
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