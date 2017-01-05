Діти з прифронтової Авдіївки поділилися враженнями від канікул у Рівному
18:37, сьогодні 624 Читать новость на русском
Двадцять дітей та двоє педагогів з Авдіївки ще 30 грудня приїхали до Рівного і пробудуть у місті аж до 17 січня.
У Рівному діти відсвяткували Новий рік, а от Різдво – проведуть у родинах місцевих школярів. Так організатори хочуть принаймні на недовгий час подарувати дітям свято та мир.
Окрім прогулянок містом, дітей чекають музеї, театри, зоопарк та козацький табір. Програму для них спланували місцеві волонтери.
Живуть діти у санаторії, а на саме Різдво їх заберуть у сім'ї місцевих школярів. Там обіцяють почастувати святковими стравами та навчити традиційним колядкам.
А ще організатори поїздки запланували для дітей екскурсії до Львова, Острога, Пересопниці та Зарваниці.
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Джерело: 24 Канал
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