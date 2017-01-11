Діти загинули внаслідок пожежі на Херсонщині

Уранці 11 січня у селі Каїри, що на Херсонщині, у житловому будинку на вулиці Хрещатій сталася пожежа.

Як повідомляє Головне Управління ДСНС у області, в результаті інциденту загинули дві дитини: хлопчик 2009 року народження та дівчинка 2011 року народження.

Крім того, їхній 62-річний дідусь отримав незначні опіки, але від госпіталізації відмовився.

Також рятувальники зауважили, що вогонь охопив одну з кімнат будинку на площі 12 квадратних метрів. У підсумку його все ж вдалося ліквідувати.

Зазначимо, що найімовірніша причина загорання – дитячі пустощі з вогнем.

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