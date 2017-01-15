Діти зірок зі США взяли участь у показі одягу відомого бренду

В італійському Мілані в межах Тижня чоловічої моди відбувся грандіозний показ колекції Dolce&Gabbana сезону осінь-зима 2017/18. Головними героями шоу стали діти знаменитостей.

Фото опубліковані в Instagram італійського модного Дому.

Відтак, на подіум вийшли доньки голлівудського актора Сильвестра Сталлоне – Софія і Сістін, син американської актриси Памели Андерсон – Брендон Лі, син супермоделі Сінді Кроуфорд – Преслі Гербер, донька легендарного співака Лайонела Річі – Софія, син британського актора Джуда Лоу – Рафферті Лоу, а також зірка YouTube Кемерон Даллас.

На фото: Кемерон Даллас, Рафферті Лоу, Брендон Лі

На фото праворуч Софія Сталлоне – донька Сильвестра Сталлоне

Зазначимо, що багато з зіркових дітей, які взяли участь у показі, співпрацюють з Dolce&Gabbana вже не вперше: Рафферті Лоу, Брендон Лі та інші підписали контракт з брендом ще минулого року і вже встигли взяти участь в рекламній кампанії.

На фото: Рафферті Лоу – син Джуда Лоу

На фото: Брендон Лі – син Памели Андерсон

На фото: Преслі Гербер – син Сінді Кроуфорд

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Окрім того, на показі були присутні багато з відомих батьків. Так, підтримати доньок прилетіла дружина Сильвестра Сталлоне – Дженніфер Флавін з 14-річною донькою Скарлетт.