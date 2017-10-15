Дитяча машинка ледь не вбила пенсіонера у центрі Львова: чоловік вдарився головою об бордюр

Удень 15 жовтня у Львові дитина на електромобілі, прокат яких незаконно відбувається у місті, наїхала на пенсіонера, в результаті чого того госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Крім того було оприлюднено відповідне відео з камер спостереження.

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На кадрах видно, як на площі перед Оперним театром, де зазвичай відбувається нелегальний прокат дитячих машинок, дитина наїхала на пенсіонера, який у підсумку не втримався на ногах, упав і ударився головою об бордюр.

За словами начальника управління безпеки Львова Юрія Діля, чоловіка було госпіталізовано. До слова, "швидку" викликали свідки інциденту.

Ми давно не можемо дійти згоди з підприємцем, який дає в оренду дитячі машинки на проспекті Свободи. Сьогодні стався інцидент, коли дитяча машинка збила пенсіонера. Ми вважаємо, що це вже переходить всякі межі. По-перше, було травмовано людину. По-друге, не виключено, що дитина у будь-який момент на цій машинці може виїхати на дорожнє полотно. Я вважаю, що тут мають бути задіяні правоохоронні органи. Окрім цього, нагадаю, що підприємець не ніс ніякої відповідальності за пошкоджене комунальне майно: під час вилучення дитячих машинок чоловіки побили автомобіль ЛКП "Муніципальна варта,

– підкреслив чиновник.

Відео наїзду на пенсіонера у Львові