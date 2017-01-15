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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Дивакуватий робот на МКС навчився показувати собою смайли

00:19, сьогодні 65 Читать новость на русском
Робот на МКС вміє знизувати плечима
Робот на МКС вміє знизувати плечима / Getty images

Дворукий маніпулятор "Декстр", що живе на Міжнародній космічній станції, навчився "знизувати плечима".

"Декстром" керують дистанційно і тому він може виконувати важливі завдання за бортом космічної станції, полегшуючи роботу членам екіпажу.

Маніпулятор має дві рухомі "руки" завдовжки 3,5 метри. І ними він навчився зображати смайл \_(ツ)_/, який нагадує людину, що знизує плечима.

Фото "Декстра" у своєму Twitter оприлюднив Алекс Апян, який э фахівцем з операцій на МКС.

Знімок був зроблений в процесі підготовки до заміни акумуляторів на станції – замість нікель-водневих встановили літій-іонні.

Щоправда, цей жест не є випадковим для маніпулятора, а один зі стандартних положень його "рук".

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Теги: Космос МКС робототехніка
Джерело: 24 Канал
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