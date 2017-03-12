Дівчина перетворила своє тіло на витвір мистецтва: неймовірні фото

Австралійка Саммер Макінерні перетворила своє татуйоване тіло на витвір мистецтва.

Дівчина зробила дуже багато татуювань, які дуже гармонійно поєднюють одне з одним. Як розповіла Саммер, вона провела в салонах близько 127 годин та витратила на татуювання 15 тисяч доларів.

"Я хотіла перетворити своє тіло на щось унікальне", – поділилась модель.

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Завдяки численним татуюванням та красивому тілу, дівчина стала дуже популярною в соцмережах. У неї понад 30 тисяч прихильників. До того ж її часто запрошують на зйомки відомі фотографи.

@carlosdetreend siren and the snake series ?? Публикация от Summer McInerney (@summermcinerney) Дек 26 2016 в 2:46 PST