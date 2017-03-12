00:28
12 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Українці в полоні бойовиків. Чергова судова епопея
Випуск новин
22:38, 11 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Дівчина перетворила своє тіло на витвір мистецтва: неймовірні фото

23:29, 11 березня 1504 Читать новость на русском
Дівчина покрила татуюваннями усе тіло
Дівчина покрила татуюваннями усе тіло / Фото із соцмереж

Австралійка Саммер Макінерні перетворила своє татуйоване тіло на витвір мистецтва.

Дівчина зробила дуже багато татуювань, які дуже гармонійно поєднюють одне з одним. Як розповіла Саммер, вона провела в салонах близько 127 годин та витратила на татуювання 15 тисяч доларів.

"Я хотіла перетворити своє тіло на щось унікальне", – поділилась модель.

Читайте також: Відома модель вразила ніжним образом без макіяжу: опубліковано фото

Завдяки численним татуюванням та красивому тілу, дівчина стала дуже популярною в соцмережах. У неї понад 30 тисяч прихильників. До того ж її часто запрошують на зйомки відомі фотографи.

@carlosdetreend siren and the snake series ??

Публикация от Summer McInerney (@summermcinerney)

Mermaiding out @carlosdetreend ???

Публикация от Summer McInerney (@summermcinerney)

Джерело: 24 Канал
Новини за 11 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
11 березня, 22:13 Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
Блог Медіа 718
Головні новини 11 березня: новий план Кремля щодо України, потужний обстріл Авдіївки
11 березня, 22:02 Головні новини 11 березня: новий план Кремля щодо України, потужний обстріл Авдіївки
995
11 березня, 18:57 "Без нього зоопарк був би неповним": в мережі висміюють нове "громадянство" Джигурди
5457
Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
11 березня, 16:10 Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
Ольга Черненко 5093
Легальный наркотик: 20 минут передышки от страшной и безжалостной жизни
11 березня, 12:00 Легальный наркотик: 20 минут передышки от страшной и безжалостной жизни
Дмитро Бєлобров 2553
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук