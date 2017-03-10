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Дівчинка з Донбасу вразила відповіддю на провокативне питання російського ведучого: відео

14:07, сьогодні 1535 Читать новость на русском
Смілива українка
Смілива українка / Скріншот з відео

Дівчинку, яку вивезли з тимчасово окупованої Макіївки, що на Донеччині, запросили на інтерв'ю у студію російського телеканалу. Вона дала несподівану відповідь ведучому на запитання про різницю між українцями та росіянами.

Фрагмент інтерв'ю з'явився на Youtube-каналі користувача Еrich Hartmann.

Під час ефіру ведучий одного з російських телеканалів запитав гостю про різницю між українцями та росіянами. Ймовірно, очікуючи почути від школярки, що ніякої різниці між однолітками нема, журналіст хотів підсумувати твердження про "єдиний братній народ".

Однак, школярка розповіла, що однолітки у рідній Макіївці були добрішими і підтримували доброзичливу атмосферу, в той час як оточення в російській школі виявилося ворожим і нестерпним.

Дівчинка наголосила, що за будь-яку провину у російській школі готові зацькувати, не можна розраховувати навіть на друзів.

"Мій клас злий", – коротко описала вона своїх однокласників у Росії.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Україна-Росія Новини Росії Макіївка Російська пропаганда ЗМІ
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