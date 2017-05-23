Дівчинка загубила плюшевого кролика: юзери згрупувались та знайшли власницю через Twitter

В сіднейському метро маленька дівчинка загубила свого плюшевого кролика.

Житель міста, який став свідком інциденту, виклав фото іграшки в Twitter та став шукати дівчинку.

I'm sad. A child dropped bunny from pram getting off at Wynyard as doors closed. @T1SydneyTrains please help to reunite! #sadbunny pic.twitter.com/ZEnswqEEHH — Andrew Parker (@ajamesparker) 19 травня 2017 р.

До пошуків підключився також аккаунт сіднейського метро. Він опублікував фото іграшки та розповів коли і як було загублене кроленя.

BUNNY UPDATE: Bunny is now safely with our fantastic staff. We're still waiting for the owner to come forward to be reunited. #SadBunny pic.twitter.com/K7hfeNnqon — Trains Info (@TrainsInfo) 19 травня 2017 р.

Співробітники метро забрали кролика, "поселили" в своєму офісі і стали чекати його господаря.

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Наступного ж дня після публікації поста власниця знайшлась. Дівчинка прийшла в офіс метро та забрала загублену іграшку.