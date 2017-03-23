Диверсія чи недбалість: реакція депутатів на події у Балаклії

Думки народних депутатів стосовно причин вибухів на військових складах у Балаклії, що у Харківській області, розділилися. Окрім цього, сьогодні, 23 березня, профільний комітет збереться на позачергове засідання для того, щоб узгодити свої дії з Міноборони стосовно подій на Харківщині.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Такі події легко називати спробою диверсії. Але в цьому випадку, незалежно від справжньої причини вибухів, потрібно знайти тих, що нестимуть відповідальність за вибухи,

– наголосив народний депутат від фракції "Народний Фронт" Дмитро Тимчук.

Сьогодні, 23 березня, у народних депутатів повний робочий день. На порядку денному понад 30 законопроектів, проте ані закону про склад рахункової палати, ані президентського документу про громадянство немає.

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Нагадаємо, вночі 23 березня на військових складах у Балаклії пролунали вибухи. Через загрозу життю та здоров'ю населення цього районного центра а також навколишніх сіл, які перебувають у зоні можливого ураження, довелось евакуювати.