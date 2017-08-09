Дивіться "Вєсті Кремля". Мілонов проти Путіна. Навальний вже не той

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Дивіться у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – рудий гном російської політики Віталій Мілонов ніколи не соромився вивільняти свою ненависть. Тепер гомоборець не побоявся замахнутись на невід'ємну частину Путіна. Можливо, Навальний останнім часом просто недоотримує фінансування і замість того, щоб відвертати увагу від Путіна завдяки кросівкам Медведєва, постить тотальне занудство.
Вже три роки, як Росія гордо позбавила себе м'яса, овочів, фруктів та сирів із "загнивающего Запада". В Кремлі зі шкіри лізуть, щоб виконати план "повного імпортозаміщення". Та від цього звичайним росіян не легше, бо третина із них впевнена, що якість тих самих сирів суттєво знизилась.
Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!