Дивіться "Вєсті Кремля". Хто поглумився над авіакатастрофою поблизу Сочі. Путін помилував друга

Сьогодні у свіжому випуску програмі "Вєсті Кремля" – авіакатастрофа Ту-154 в Чорному морі – трагедія вседержавного рівня. Але в школі Росії знайшлися й ті, хто поглумився з цього горя.
Аркадій Ротенберг, який у дитинстві ходив з Володимиром Путіним в одну спортивну секцію – отримує держзамовлення на трильйони. Раніше він очолював митницю, поки до нього не прийшли правоохоронці. Але Путін його зрозумів і пробачив.
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