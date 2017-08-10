Дивіться "Вєсті Кремля". Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів

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Дивіться у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Ксенія Собчак дуже неочікувано може стати донькою святою, а усе завдяки вірним прихильникам Володимира Путіна. Про штани можна було б не тільки в математичному контексті говорити, але й в гендерному, тому в Тюмені "гендерну формулу рівності штанів" хочуть переписати, і не на користь слабкої половини людства.
Особливість росіян – вкладати гроші у наперед провальні проекти, які не приносять ні задоволення, ні користі. Незабаром для російської душі відкриються набагато багатші купажі, а все завдяки новій можливій порції контрсанкцій.
Про це та багато іншого дивіться сьогодні о 20:30. Буде цікаво!