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Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – член "Єдиної Росії" Марина Чаузова запропонувала перейменувати Барнаул на Путінград або Путінберг. . Якщо ви звинувачуєте когось в корупції – спочатку продемонструйте довідку від РПЦ, яка підтвердить, що ви святі. Таку процедуру пропонує Наталія Поклонська.
Майже 20 мільйонів росіян живуть за межею бідності. 40% населення грошей ледве вистачає лише на їжу. Іноді пенсіонерам доводиться шукати її на смітниках. Здавалося б, ці цифри мали хоча б трохи розворушити завсідників теплих кремлівських кабінетів. Але у них є федеральне телебачення. Яке не тільки розкаже, що жити насправді добре, але й доведе, що це не бідність, а стиль життя.
Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!