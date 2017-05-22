Дивіться "Вєсті Кремля". Путінград. Няша-перевіряша

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – член "Єдиної Росії" Марина Чаузова запропонувала перейменувати Барнаул на Путінград або Путінберг. . Якщо ви звинувачуєте когось в корупції – спочатку продемонструйте довідку від РПЦ, яка підтвердить, що ви святі. Таку процедуру пропонує Наталія Поклонська.

Майже 20 мільйонів росіян живуть за межею бідності. 40% населення грошей ледве вистачає лише на їжу. Іноді пенсіонерам доводиться шукати її на смітниках. Здавалося б, ці цифри мали хоча б трохи розворушити завсідників теплих кремлівських кабінетів. Але у них є федеральне телебачення. Яке не тільки розкаже, що жити насправді добре, але й доведе, що це не бідність, а стиль життя.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!