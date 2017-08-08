Дивіться "Вєсті Кремля". Росія без долара. Коричневе море в Сочі

Дивіться у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Росія готується відкрити нову сторінку світової економіки, яку до неї не відкривав абсолютно ніхто, і повернутися в часи СРСР. Існують Біле, Чорне, Червоне і навіть Жовте море, половина з них омивають територію федерації – утім ,росіянам завжди усього замало, тому й гама кольорів російських морів дещо збільшилась.

В Госдумі завелась людина, яка хвилюється за політичну долю Дональда Трампа. У Верхній Пишмі, що на Уралі, з'явився черговий варіант "путі к соціалізму".

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!