Дивіться "Вєсті Кремля". Секретний план російської армії. Повстання "майжероботів"

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час виступу в Держдумі проговорився про секретний план російської армії. В Росії стрімко розвивається робототехніка, хоч і те, що виходить з цехів заводів, роботами назвати можна лише з велетенською натяжкою.

Досі вважали, що Володимир Путін затіяв анексію Криму тому, що уявив себе збирачем земель російських. Однак, останні новини примусили засумніватись у цій версії. Схоже, президентом Росії керує звичайна ненависть до певних історичних персонажів.

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