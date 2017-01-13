Дивіться "Вєсті Кремля". "Троянський соболь" для Трампа. Бобри і калінінградські шовіністи

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – мастадонти ще радянського "шоу-бізнесу" хочуть підсунути Дональду Трампу троянського соболя, скориставшись слабкими місцями Меланії. Під час Другої світової війни Калінінград належав ще німцям і носив назву Кьонігсберг. Нацистів з міста вибили понад сімдесят років тому, але ідеї їхні живуть і до сьогодні.

Агресивний ведмідь, "ніндзя" з катарактою із серпами у руках і російська авіація у небі. В лютому на росіян очікує дуже суворе випробування. На широкі екрани вийде блокбастер "Защітніки" із радянськими супергероями. Запозиченими. Про це та багато іншого дивіться на 24 каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!

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