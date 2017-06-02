Дивіться "Вєсті Кремля". Унікальна красноярська дірка. Росія обирає новий туристичний герб

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – Лише в Красноярську усе спокійно, бо красноярськ на палці увесь світ вертів - і це не в переносному, в прямому значенні цього слова. Не зважаючи на такі масштаби і різноманіття, федерації ще далеко до того, аби стати найтуристичнішою країною нашої планети. Та влада хоче змінити цю прикру випадковість.

Для Лізи Пєскової – доньки прес-секретаря Кремля – батько – поки найголовніший чоловік у житті. І любить вона його аж до втрати пульсу. Але від цього, кажуть, почуття гумору – не добавляється.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!