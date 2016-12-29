Дивіться "Вєсті Кремля". Всюдисущий Путін. Космічна "міць" Росії під загрозою

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Володимир Путін настільки всюдисущий, що проліз у всі сфери життя росіян. Головне – на телебаченні.

Російський космодром "Восточний" можуть залишити без світла. З абсолютно незрозумілих причин у підрядника, що зводить міжпланетне летовище, з'явився борг перед енергетиками у 17 мільйонів рублів. Тож тепер постачальники збираються вимкнути рубильник і знеструмити "Восточний". Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!

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