Дивіться "Вєсті Кремля". Здоровий спосіб життя по-російськи. Отець дівчаток

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – Російський уряд всерйоз занепокоївся здоров'ям росіян. Отець-місіонер з-під Петербурга мабуть використає в пояснювальній записці такі терміни як "біс попутав", або "незвідані шляхи господні".

Рейтинг довіри звичайних росіян до Володимира Путіна, як політика перетнув позначку у 50%. За дивним збігом обставин, відразу за президентом опинився Сергій Шойгу. Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!