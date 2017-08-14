Дивіться "Вєсті Кремля". Жиріновський доплавався до нової посади. Скільки лишилося Путіну

Дивіться у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – досвідчені політики як Володимир Вольфович Жириновський можуть провести День фізкультурника так, що раптом стають головними претендентами на посаду головного дипломата Росії. Скориставшись тонкощам евклідової геометрії та витягнувши з архівів запиленні фотографії одного мертвого диктатора можна дізнатися, скільки залишилось Володимиру Путіну.

Російська православна церква прирівняла мітинги практично до гріха. Батл між Держдумою і Оксіміроном. Про це та багато іншого дивіться сьогодні о 20:30. Буде цікаво!